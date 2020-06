Nach zwei Jahren Umbau und Lockdown: Die Bevölkerung hat ihr Tägi wieder

«Das Tägi-Team hat sich in den vergangenen Monaten in einem Wellengang der Gefühle befunden», sagte Roland Kuster, der Wettinger Gemeindeammann (CVP) und Präsident des Verwaltungsrats der gemeindeeigenen Tägi AG, bei der Eröffnung am Samstagmorgen.

Er verglich die Situation mit derjenigen eines Sprinters, der in den Startblöcken auf einen Startschuss wartet, der einfach nicht kommen will. «Das muss man erst einmal aushalten. Aber heute ist es so weit. Jetzt ist der Tag da. Ich freue mich – vor allem auch für die Bevölkerung.»

Wie er versicherte, werde es zu einem späteren Zeitpunkt eine offizielle Eröffnungsfeier geben: «Die Bevölkerung soll sehen können, was da entstanden ist.»

Corona bleibt Thema

Ganz ohne Zeremonie verlief die Eröffnung des Hallen- und des Freibades – des letzten Elements der Gesamtsanierung des Sport- und Eventzentrums Tägi – jedoch nicht. Immerhin investierte Wettingen gut 50 Millionen Franken in das Vorhaben.

Marco Baumann überreichte Gemeindeammann Kuster einen eleganten, aus Blachen von der einstigen Tägi-Baustelle gefertigten «Business-Recycle-Bag» sowie eine Bademeisterhose. Und auf einem Indoor-Mini-Triathlon – eine Länge Schwimmen, Spurt hinauf zur 100-Meter-Rutschbahn und Rutsch durch die Röhre – stellten der Gemeindeammann und die Spitze des Tägi-Teams ihre Kondition unter Beweis.