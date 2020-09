Nach Todessturz im Liftschacht: Anwohner müssen zu Fuss durchs 12-stöckige Treppenhaus

Mitte Juni stürzte in einem Wohnhaus in Spreitenbach ein 27-jähriger Mann in einem Liftschacht zu Tode. Ein Gutachten stellte danach fest, dass auch der zweite Lift im Haus wegen gravierenden Mängeln ausser Betrieb genommen werden muss. Dies zum Leidwesen der älteren Hausbewohner, die nun zu Fuss gehen müssen.