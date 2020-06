Nach Tod im Liftschacht: Staatsanwaltschaft Aargau leitet Untersuchung ein

Am Montag stürzte ein 27-jähriger Spreitenbacher vom 11. Stock in den Liftschacht seines Wohnblocks und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu (die AZ berichtete). Sein Leichnam wurde erst am Dienstagmorgen vom Liftmonteur gefunden. Wegen Wartungsarbeiten war der Lift ausser Betrieb, trotzdem ging die Tür auf. Völlig unverständlich für seinen Halbbruder. Dieser sagt zu TeleM1: «Man sollte die Arbeit doch zwei-, dreimal kontrollieren: Ist es wirklich zu, ist alles gut? In diesem Fall wurde das nicht gemacht.»

Ob jemand manuell die Türverriegelung gelöst hat oder diese einen technischen Defekt hatte, das ist nun Gegenstand einer Untersuchung. Fiona Strebel von der Staatsanwaltschaft Aargau sagt zu TeleM1, dass es viele Abklärungen und Befragungen benötige: «Zum gegenwärtigen Zeitpunkt haben wir kein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung eröffnet.» Laut TeleM1 berichten mehrere Anwohner des Hauses, dass der Lift nicht zum ersten Mal Ärger mache: «Der funktioniert fast nie», sagt eine Frau.

Nach ein, zwei Wochen sei er wieder kaputt. Auch der Verband für schweizerische Aufzugsunternehmen äussert sich gegenüber TeleM1: So ein Unfall dürfe auf keinen Fall passieren. Es gäbe extra Sicherheitsvorrichtungen, die verhindern müssten, dass Lifttüren aufgehen, wenn der Lift nicht da ist. Der Unfall tue auch dem Verband unglaublich leid. (az)