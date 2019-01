Am Montag, um 20.45 Uhr, kam es in einer Mehrfamilienhaus-Wohnung an der Lochmattstrasse in Untersiggenthal zu einem Brand. Rasch rückten Feuerwehr, Kantons- und Stadtpolizei sowie Ambulanzbesatzung an den Ereignisort aus.

Die Rettungskräfte konnten eine starke Rauchentwicklung feststellen. Die Bewohner der Wohnung konnten sich in Sicherheit bringen. Die Feuerwehren konnten den Brand rasch löschen.