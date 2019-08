Beachvolleyball und Baden: Das gehört seit den frühen 2000er-Jahren zusammen. Auf dem Bahnhofplatz wurde rund ein halbes Dutzend Mal der Beachcup ausgetragen, ein Turnier der zweithöchsten Schweizer Kategorie. Auch Weltklasseteams waren in Baden zu bestaunen, wie beispielsweise im Jahr 2003 Patrick Heuscher und Stefan Kobel, die ein Jahr später die Bronze-Medaille an den Olympischen Spielen in Athen gewannen.

Nach mehr als einem Jahrzehnt Pause findet von heute Freitag bis Sonntag nun wieder ein Beachvolleyball-Turnier auf dem Bahnhofplatz statt: Die Schweizer Meisterschaften der Juniorinnen und Junioren.

«Wir rechnen mit bis zu 3000 Zuschauern», sagt Thomas Heynen, Präsident des Volleyballclubs Kanti Baden und Mitglied des Organisationskomitees. «Es wird nicht ganz so viele Tribünenplätze geben wie früher am Beachcup, aber die Atmosphäre wird auch dieses Jahr super, davon sind wir überzeugt», sagt er. Am Donnerstag wurde der Centre-Court mit Tribünen aufgebaut. Der Sand übrigens wird nach dem Turnier auf mehrere Badis in der Region verteilt.

Auch in Wettingen finden Spiele statt

Das Besondere aus Sicht der Zuschauer: Die Turniere der Kategorien U15, U17, U19 und U21 werden nicht nur auf dem Bahnhofplatz ausgetragen, sondern an drei weiteren Standorten in der Umgebung: Die besten Juniorinnen und Junioren des Landes duellieren sich auch auf den Feldern bei der Kantonsschule Baden, dem Badener Terrassenbad und bei der Kantonsschule Wettingen.