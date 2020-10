Nach Inferno auf Lesbos: Baden soll 14 Flüchtlinge aufnehmen

Beim Brand im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos wurde Mitte September rund 12'000 Menschen obdachlos. Nun wird in der Badener Politik der Ruf laut, 14 Flüchtlinge aufzunehmen. Dies fordern Einwohnerrätinnen und Einwohneräte von SP, Grünen, Team Baden, GLP und EVP. Sie haben deswegen ein dringliches Postulat eingereicht.

Vor Ort würden verheerende Zustände herrschen, schreiben sie in einer Medienmitteilung. "Die zuvor faktisch internierten geflüchteten Menschen sind schutz- und obdachlos und haben weder Zugang zu sauberem Wasser, genügend Nahrung, sanitären Anlagen noch zu medizinischer Versorgung."

Die Schweiz unterstützt den Bau des neuen Lagers Kara Tepe auf Lesbos, das Moria ersetzen soll. "Auch dieses Lager entspricht nicht minimalsten hygienischen Standards und bietet kaum Schutz", heisst es weiter. Nach heftigen Regenfällen stehen nun viele der 1100 Zelte unter Wasser. Rund 80 wurden zerstört.

Schweiz mitverantwortlich

Die Schweiz sei zurzeit mit einer ausserordentlich tiefen Zahl von Asylgesuchen konfrontiert und habe deshalb mehr als genügend Kapazitäten, "um geflüchteten Menschen aus Moria in der Schweiz ein faires Asylverfahren zu gewähren". Die Lage in Moria sei eine Folge der verheerenden europäischen Flüchtlingspolitik der letzten Jahre, an welcher die Schweiz als Mitglied des Dublin-Abkommens mitverantwortlich ist, appellieren die Badener Politikerinnen und Politiker.

Es gebe eine gesetzliche Grundlage für die sofortige Aufnahme von geflüchteten Menschen in einer Notlage. Darauf stütze sich auch das aktuelle Angebot der Schweizer Behörden, 40 unbegleitete Minderjährige aufzunehmen. Es fehlt nur an politischem Willen, mehr zu tun. Mit dem dringlichen Postulat soll diesem politischen Willen Ausdruck verliehen werden.