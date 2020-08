Nach Horror-Taten in Aargauer Kita: Wie lässt sich sexueller Missbrauch verhindern?

Am Dienstag hat das Bezirksgericht Baden einen ehemaligen Lehrling einer Kindertagesstätte aus der Region Baden wegen sexuellem Missbrauch an zwei Kleinkindern verurteilt. Der heute 28-Jährige soll sich während seiner Ausbildung zwischen 2016 und 2018 mehrfach an zwei- bis vierjährigen Buben vergangen haben. Einen Fall gab er zu, den anderen bestreitet er. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Ein Fall kam ab Mai 2018 ans Tageslicht, als die Eltern des eines Buben aufgrund seiner Schilderungen den Missbrauchsvorwurf erhoben. «Der Fall hat dazumal verständlicherweise eine grosse Empörung ausgelöst», erinnert sich Marianne Ryf. Sie ist Geschäftsleiterin der Fachstelle Kinder & Familien (K&F) mit Sitz in Ennetbaden.

Die unabhängige Fachstelle führt im Auftrag von vielen Aargauer Gemeinden, Qualitätsüberprüfungen in Kitas, Tagesstrukturen und Tagesfamilien durch. Ebenso Erstberatungen für den Aufbau von Tagesstrukturen sowie Fachberatungen im Bereich familien- und schulergänzender Kinderbetreuung, dies im Rahmen einer Leistungsvereinbarung mit dem Kanton nach dem Aargauer Volks-Ja zum Kinderbetreuungsgesetz vor zwei Jahren.

«Keine hundertprozentige Sicherheit»

Für die Aufsicht der Kitas sind im Aargau die Gemeinden zuständig. Wie können Gemeinden, Trägerschaften und Kitas einen solchen Missbrauchsfall verhindern oder ihm zumindest vorbeugen? «Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nie», sagt Ryf. Aber sie verweist auf diverse Massnahmen. Gemeinden sollen von allen Mitarbeitenden regelmässig den sogenannten Sonderprivatauszug verlangen. Dieser beinhaltet auch Urteile zu Berufs-, Tätigkeits- oder Kontaktverbote zum Schutz von Minderjährigen.