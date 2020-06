Nach Festnahme von Arzt: Rechtsprofessor untersucht Polizeieinsatz

Der Aargauer Regierungsrat hat Felix Uhlmann mit der Untersuchung des Polizeieinsatzes in Wettingen gegen den Arzt Thomas Binder beauftragt. Uhlmann ist ordentlicher Professor für Staats- und Verwaltungsrecht sowie Rechtsetzungslehre an der Universität Zürich. Ausserdem ist er bei der Anwaltskanzlei Wenger Plattner in Basel tätig. Uhlmann sei ein anerkannter Spezialist für staats- und verwaltungsrechtliche Fragen, schreibt der Regierungsrat am Mittwoch in einer Mitteilung. Er habe Erfahrung bei der Durchführung von Administrativuntersuchungen.

Der Regierungsrat wird den Bericht, den Uhlmann erstellt, beraten. Danach werde die Öffentlichkeit "in geeigneter Form über die Ergebnisse und Erkenntnisse informiert", heisst es in der Mitteilung.