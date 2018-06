Der Unfall ereignete sich am Freitag um 18.45 Uhr auf der A1 in der Überdachung Neuenhof. In

Richtung Bern stiessen auf dem zweiten Überholstreifen drei Autos zusammen. Verletzt wurde dabei niemand.

Allerdings entstand beträchtlicher Schaden. Während die beiden hinteren Beteiligten auf die Polizei warteten, verliess der Lenker des vordersten Wagens die Unfallstelle. Es handelt sich um einen jungen Mann, der in einen schwarzen Opel oder BMW mit Berner Kontrollschildern unterwegs war.

Die Mobile Polizei in Schafisheim (Telefon 062/886 88 88) sucht den Unfallbeteiligten und

Augenzeugen.

Aktuelle Polizeibilder vom Juni