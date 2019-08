Nach drei Jahren Bauzeit wurde die Kreuzung beim Schulhausplatz am 18. August 2018 eingeweiht – also fast auf den Tag vor einem Jahr. Die Neugestaltung kostete 100 Millionen Franken. Hat sich die Investition gelohnt? Die AZ hat nachgefragt – das Projekt erhält nur eine ungenügende Note.

Die Sanierung des Schulhausplatzes hat aus unserer Sicht leider kaum Verbesserungen während der Stosszeiten gebracht. Stau gibt es nach wie vor ziemlich oft. Um 17 Uhr beispielsweise ist es wie vor der Sanierung: Sowohl auf der Mellingerstrasse, der Bruggerstrasse als auch vor der Hochbrücke in Wettingen und auf der Zürcherstrasse in Richtung Badener Zentrum kommt man nur zögerlich voran. Wir kämpfen dafür, dass Taxis beispielsweise auf der Wettingerstrasse vor der Hochbrücke die Bussspur benutzen zu dürfen, um schneller voranzukommen.

Dass die Fussgänger in die Unterführung geschickt werden, die Autos hingegen oben fahren dürfen, ist eine beispiellose verkehrsplanerische Fehlleistung. Für 100 Millionen Franken hätte eine viel bessere Lösung erarbeitet werden müssen. Ausserdem erhielt ich im Laufe des Jahres den Eindruck, dass die Sanierung der Kreuzung nicht genügend mit dem Verkehrsprojekt Oase abgestimmt wurde. Dieses sieht vor, das Zentrum Badens in den kommenden Jahren vom Verkehr zu entlasten, mittels der Sperrung der Hochbrücke für den Autoverkehr und dem Bau eines Tunnels durch den Martinsberg. Warum so viel Geld in die Kreuzung im Zentrum investieren, wenn dieses künftig vom Verkehr entlastet werden soll? Das macht in meinen Augen keinen Sinn.

Michael Wicki, City Com Baden: Note 5