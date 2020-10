Nach den Feierlichkeiten zum 50. Geburtstag muss die Shoppi-Tivoli-Führung bei Gemeinde und Kanton antraben

Am Wochenende geriet Spreitenbach in die nationalen Schlagzeilen: Die Bilder des Menschengetümmels aus dem Shoppi Tivoli, das während vier Tagen seinen 50. Geburtstag feierte, sorgten für Aufregung in den sozialen Medien und in den Online-Kommentarspalten der Zeitungen. In Zeiten, in denen wegen stark ansteigenden Fallzahlen in den vergangenen Wochen die Corona-Schutzmassnahmen schweizweit immer weiter verschärft werden, irritierten die Szenen.