Nach dem Feuer Brandopfer von Remetschwil machen einen Neuanfang - mit «Stil und Charme», einem Laden im Haus In Remetschwil brannte es 2018 in einem Zweifamilienhaus. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich retten, das Haus war aber lange unbewohnbar. Jetzt, nach über fünf Jahren, gibt es für die Familie Schwarz einen Neuanfang.

Acht Monate war das Haus nicht bewohnbar. Video: Tele M1

Ein gemütliches Beisammensein beim Grillieren wurde der Familie Schwarz zum Verhängnis. Innerhalb von zehn Minuten stand das Haus in Flammen. Ein Schock mit Folgen. Im Nachbardorf musste die Familie in einem Ein-Zimmer-Studio unterkommen. Eine Erfahrung, aus der die vierköpfige Familie viel gelernt hat, wie Ruedi Schwarz meint:

«Die Erkenntnis aus dem ist: Es geht, es geht wirklich und wir sind glücklich gewesen dort, zufrieden, und es gab sogar ein Tränlein, als wir wieder zurück in unser Haus sind. »

Zwar wurde der Fall wegen fahrlässiger Verursachung von Feuer zwei Jahre nach dem Brand vor dem Badener Bezirksgericht verhandelt, Ruedi Schwarz aber wurde freigesprochen.

Jetzt ist das Haus renoviert und für den Neuanfang hat sich die Familie etwas einfallen lassen. Im Haus gibt es jetzt einen Laden. Im «Stil und Charme» kann man Wohnaccessoires und Dekoartikel kaufen.

Den Brand aber wird die Familie nicht so schnell vergessen. Besonders der Tochter sitzt das Erlebnis in den Knochen. Sie ist beim Grillieren immer noch nervös. Aber trotzdem schaut die Familie zuversichtlich in die Zukunft.