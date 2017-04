Unvergessliche Erlebnisse

Auf seine Arbeit blickt Schoop mit dankbaren Gefühlen zurück. So erwähnte er in seiner Abschiedsrede die Tarifverhandlungen mit den älteren Mitarbeitenden, die bis Mitte der 80er-Jahren im Akkord gearbeitet hatten: «Die leuchtenden Augen, wenn diese eine Tarifstufe höher eingestuft wurden, werde ich nie vergessen», erzählte Schoop. Unvergesslich seien natürlich auch Orkane wie der «Lothar» gewesen, der im Dezember 1999 grosse Zerstörung verursachte, dabei jedoch auch eine unglaubliche Regenerationskraft der Natur zutage förderte. Solche Stürme hätten ihn und die Forstarbeiter bis an die Grenzen des körperlich machbaren gefordert. Schoop teilte mit seinen Gästen an jenem Abend viele unvergessliche Erinnerungen; am Schluss seiner Rede dankten sie ihm mit minutenlangem, stehendem Applaus.