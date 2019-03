Es war ein gelungener Abend für eine gute Sache: Sechs musikalische Acts und ein Komikerauftritt bescherten dem Publikum im Badener Nordportal ein rundes Unterhaltungsprogramm. Mit dem Eintrittsgeld und weiteren Spenden konnte Geld gesammelt werden, um etwa medizinische Hilfsgüter nach Syrien transportieren zu lassen. Als gegen 23 Uhr Moderatorin Judith Wernli auf der Bühne verkündete, dass bereits 70 000 Franken zusammengekommen waren mit dem Verkauf sogenannter «Herzboxen» – so nennt der von Marit Neukomm gegründete Verein «Volunteers for Humanity» die Schiffscontainer mit den Hilfsgütern –, war die Freunde und Genugtuung im Publikum gross.

Zuvor hatten die Zuschauer bereits etliche Auftritte von Schweizer Künstlern miterleben dürfen: Etwa von der Thurgauerin Lina Button, dem Aarauer Nick Mellow, der mit «My Hometown Is Everything To Me» die Liebe zu seiner Heimatstadt ausdrückte, oder der Zofingerin Sandra Rippstein, die mit ihrer eindrücklichen «Soul»-Stimme verschiedene Covers von «Lean On Me» über «One Love, One Life» und Amy Winehouses «Back To Black» zum besten gab. Posaunist Florian Weiss begleitete sie dabei spontan und improvisierte unter anderem ein starkes Solo.