«Dynamik – Flexibilität der Aktion», so lautete das Motto des 16. KMU Swiss Forum, das auch gestern wieder an die 500 Unternehmer in das Kongresszentrum Trafo nach Baden lockte. Passend zum Thema konnte Initiant und Forumgründer Armin Baumann gestern nebst Referenten wie SRF-Direktor Ruedi Matter, Nils Planzer (CEO Planzer Transport AG), Jürg Brand (VR-Präsident von Roll Infratec AG) oder Urs Kessler (CEO Jungfraubahnen) den Emmentaler Motorradrennfahrer Tom Lüthi begrüssen.

Zwischen den Rennen in Katar und Argentinien legte Lüthi einen Zwischenstopp in Baden ein. Zu erzählen hatte er viel, hatte er doch letztes Wochenende sein erstes Rennen in der höchsten MotoGP-Klasse absolviert – und auf dem ansprechenden 16. Rang beendet. Auf die Frage von Moderator Hugo Bigi, wie man sich das vorstellen müsse, mit dem Töff über die Rennstrecke zu rasen, antwortete Lüthi: «Irgendwann wird es einfach normal, mit 340 km/h unterwegs zu sein; die Gegner sind ja alle auch so schnell unterwegs.»

Es war nicht die einzige Antwort, mit der Lüthi das Publikum zum Lachen brachte. Mit seiner frischen und spitzbübischen Art kam der 31-jährige Spitzensportler beim Publikum sehr gut an. So antwortete er auf die Frage, was denn alles noch anstehe bis zum nächsten Rennen in Argentinien Anfang April: «Ich muss noch einige Sponsorenanlässe wahrnehmen», was sein Manager Daniel M. Epp und Toni Lee, CEO von Tom Lüthis Sponsor Sitag AG, mit einem Lachen quittierten. Lüthi darauf ganz der Profi: «Natürlich sind darunter auch ganz coole Anlässe, die mir Freude bereiten.»

Wo Vertrauen, da auch Aufträge

Ob Lüthi damit auch das Forum meinte, bleibt offen. Fest steht aber, dass sich der Anlass zu einer fixen Grösse in der Wirtschaftslandschaft gemausert hat. 2003 organisierte Armin Baumann das erste KMU Swiss Forum in Kloten; 2004 fand der Anlass zum ersten Mal im Badener Trafo statt. Heute zählt der Anlass mit knapp 500 Teilnehmern aus der KMU-Szene zu den grössten Wirtschaftsanlässen in der Deutschschweiz. «Von Anfang an war es das Ziel, unter den KMU Wissen zu vermitteln und die einzelnen Firmen zu vernetzen», sagt Baumann.