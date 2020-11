In der Region gibt es derzeit viel Gesprächsstoff. Gut so, denn das bedeutet, es ist einiges los. Beginnen wir bei «Corona». Der Aargau arbeitet sich derzeit in der Rangliste der von Covid-19 betroffenen Kantone nach vorne. Seit kurzem wissen wir, dass Baden im Aargau Spitzenreiter der Bezirke ist. Umso mehr erstaunt es, wenn nun das «Wunderdorf» auf den Theaterplatz einladen darf. Zweifellos eine schöne Sache, und an der Eingangspforte wird ja an die strengen Corona-Benimmregeln erinnert. Das Erinnerungsvermögen dürfte zwar von Glühwein zu Glühwein schwinden. Doch was soll’s: Wer zu abendlicher Stunde die Stadt durchstreift, sieht durch die Fenster diverser Bars, wie drinnen Schulter an Schulter in heiterer Gesellschaft am Bierglas geschlürft wird, als wäre nichts. Ja, was soll’s denn: Prost!

Der Schweizer Heimatschutz – Badens Wakker-Preis-Verleiher – ist mit seinem Antrag für einen Baustopp am Kurplatz beim Bundesamt für Kultur abgeblitzt. Doch die Diskussion rund um die von Experten als sensationell bezeichneten römischen Funde ist damit nicht beendet. Klar, es ist in den Bädern nicht möglich, diese römischen Badeanlagen in ganzer Pracht freizulegen und der Öffentlichkeit zu präsentieren.