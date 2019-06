Es duftet nach ätherischen Ölen in der «Manufaktur 9» an der Unteren Halde 9 in Baden. Auf dem antiken Holztisch liegen die selbst gemachten Naturseifen von Béatrice Ducrocq. Im hinteren Bereich des Ladens ist ihre kleine Seifenmanufaktur, in der sie die Reinigungsmittel mit Laugen und Fetten herstellt. «Ich siede das Rohmaterial nicht, sondern schmelze es. Dadurch bleibt das hautpflegende Glycerin erhalten», erklärt die in Ennetbaden wohnhafte Genferin. Es dauert acht Wochen, bis die kleinen Blöcke mit Ingredienzien wie Rosmarin, Geranium und Zeder trocken sind und verpackt werden können. 14.50 Franken kostet ein Stück. Trotz des stattlichen Preises kamen Kunden von weit her zu der Seifenmacherin, als sie mit ihrer Manufaktur «il savun» noch in Ennetbaden ansässig war. Aber es fehlte die Laufkundschaft.

Dann entdeckte die einstige Volkswirtschafterin die freistehenden Räume in Baden, wo früher die Cava Bar domiziliert war. «Es war Liebe auf den ersten Blick», sagt Ducrocq. Der Mietvertrag war bald unterschrieben. Später kamen Schmuckherstellerin Nadja Acquaroli und Modemacherin Ines Püntener-Moser dazu. Ende April eröffnete die Drei-Frau-Initiative ihre «Manufaktur 9».

Neugierig linsen Passanten durch die Schaufensterscheiben. Das Interieur der «Manufaktur 9» ist speziell. Neben einem alten Waschtisch und einer Jugendstil-Vitrine liegt auf Schwemmholz eine Auswahl von Nadja Acquarolis Colliers und Armbändern, die sie in einer aufwendigen Fädeltechnik vorwiegend aus Swarovski-Perlen kreiert. Zum Schmuck kam die 52-jährige Neuunternehmerin, die in Rütihof lebt, erst spät. Sie war ursprünglich Kosmetikerin, absolvierte eine Abendhandelsschule und wechselte aufs Büro über. Heute arbeitet sie als Buchhalterin. Sie singt professionell in der eigenen Band und fing als Hobby mit dem Herstellen ihrer Bijoux an. «Mit zunehmendem Alter hatte ich das Bedürfnis, meine Kreativität mehr auszuleben», sagt sie.