«Mit Streit gibt es keine Lösungen»: Gemeinderats-Kandidat Tim Voser im Interview

Nach dem Rücktritt von Susanne Voser als Gemeindeammann und Andreas Muff als Gemeinderat sind am 9. Februar in Neuenhof zwei Gemeinderatssitze zu besetzen. Sieben Kandidaten stellen sich zur Wahl. Wir stellen Ihnen die Kandidaten mit einem identischen (von allen bereits beantworteten Fragekatalog vor). 1. Teil: Tim Voser (FDP).

Wieso wollen Sie Gemeinderat von Neuenhof werden?

Die Leidenschaft an der kommunalen Politik hat mich schon früh gepackt. Ich verbringe bereits mein ganzes Leben in Neuenhof und habe dies auch in Zukunft weiterhin vor. Anstatt nur die Faust in der Tasche zu machen, möchte ich aktiv und in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung die Gemeinde für die kommenden Herausforderungen fit machen.

Wieso sind Sie geeignet für dieses Amt?

Trotz meines jungen Alters darf ich bereits mit einigen Erfahrungen in die Wahlen ziehen. Durch meine Tätigkeit in der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission kenne ich die Abläufe in der Gemeinde bereits gut und durfte in der Partei bereits diverse Führungserfahrungen sammeln. Meine Politik versuche ich immer sachlich und unvoreingenommen zu betreiben, das braucht es im Gemeinderat.

Ihr Kommentar zum überraschenden Rücktritt von Ammann Susanne Voser? Haben Sie den kommen sehen?

An einer Sitzung der Finanzkommission mit dem damaligen Gemeinderat kurz vor den Rücktritten habe ich nichts von der dicken Luft wahrgenommen. Ehrlich gesagt möchte ich nicht mehr Genaueres über die persönlichen Streitereien erfahren. Kommunale Politik muss immer sachlich bleiben, die beiden Rücktritte haben wohl gezeigt, dass persönliche Streitereien keine guten Lösungen mehr liefern können.

Ihr grösste Stärke, Ihre grösste Schwäche?

Meine Freunde würden wohl sagen, dass ich ein offener Mensch bin, gut zuhören kann und immer klare Ziele verfolge. Dafür würden sie wohl von mir behaupten, dass ich mir schon in einigen ernsten Situationen den Humor nicht verkneifen konnte.