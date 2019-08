So manche Autofahrerin, so mancher Autofahrer hat sich schon darüber geärgert: Man möchte auf einem öffentlichen Parkplatz in der Badener Innenstadt parkieren, hat aber nicht das passende Münz dazu. Zwar gibt es seit einigen Jahren vereinzelte Parkuhren, die man auch mit der Kreditkarte füttern kann – etwa im Gstühl oder am oberen Bahnhofplatz. An vielen anderen Orten muss man aber immer noch das passende Kleingeld für die gewünschte Parkzeit abzählen. So stehen beispielsweise bei den Parkfeldern am Bahnhof West vor dem Langhaus, an der Stadtturmstrasse, an der Dynamostrasse oder an der Martinsbergstrasse alte Parkuhren, die nur Münz schlucken.

Ein Automobilist hatte diese Woche Pech, weil er kein passendes Münz für seinen Parkplatz in Baden hatte. Er holte in einem nahen Geschäft Wechselgeld, kassierte aber in der kurzen Zeit seiner Abwesenheit eine Busse von 40 Franken. Er ärgerte sich weniger über die Busse als vielmehr darüber, dass man in der heutigen Zeit, in der das Bargeld zunehmend abgelöst wird, in der Stadt Baden immer noch auf Münz angewiesen ist.

Tatsächlich stellt sich die Frage: Ist das in Zeiten von Smartphone und Twint noch angebracht? In Dutzenden Schweizer Städten kann man mittlerweile flächendeckend Parkplätze via Twint bezahlen. Der Bezahl-App haben sich fast alle Schweizer Banken angeschlossen. In der Stadt Zürich ist es zudem seit Anfang April bei sämtlichen städtischen Parkuhren auch möglich, mit Parking-Apps zu zahlen. Zürcher Automobilistinnen und Automobilisten haben die Auswahl aus gleich drei verschiedenen Smartphone-Apps. Einmal registriert, funktioniert das Bezahlen ganz einfach: Man muss bloss die Parkzone eingeben und die beabsichtigte Parkdauer wählen. In Baden ist das noch Zukunftsmusik – aber nicht mehr lange.