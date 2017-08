Vergangenen Sommer waren zwei Rumänen aus dem Bezirksgefängnis in Baden ausgebrochen. Einer von ihnen, gegen den die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm ein Verfahren wegen banden- und gewerbsmässigen Einbruchdiebstahls geführt hat, konnte in Dänemark verhaftet werden. Er wurde letzte Woche an die Schweiz ausgeliefert.