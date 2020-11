Mit 16 Punkten an der Spitze: Das beste Köche-Paar kocht in Künten

Im Aargau sticht ein junges Wirtepaar ganz besonders hervor: Manuel und Alexandra Steigmeier. Gemeinsam führen sie das Restaurant Fahr in Künten-Sulz. Als einziges Lokal im Aargau erhalten sie in der Gastrobibel 16 Punkte. Ein bemerkenswerter Aufstieg: 2018 holte sich das Paar als Gault-Millau-Neueinsteiger ein Jahr nach der Eröffnung ihres Lokals gleich 14 Punkte. 2019 konnten sie sich auf 15 steigern .

Eine gute Rezension in diesem Gourmetführer ist wie ein Ritterschlag für Gastronomen. Jedes Jahr kürt Gault-Millau die besten Restaurants der Schweiz. 830 Lokale sind dieses Jahr aufgeführt. Ihre Arbeit wird in den Kategorien Service, Qualität oder Preis-Leistung mit maximal 19 Punkten bewertet.

Der Beschrieb im Gastroführer klingt wie eine Liebeserklärung an das Ehepaar, das auch schon als «aufsteigender Stern» bezeichnet wurde: «Was Alexandra und Manuel Steigmeier in ihrem modernen, freundlichen Lokal bei der Fähre Sulz bieten, wird immer besser.» Der junge Chef zaubere ständig neue, gekonnt gemachte Kreationen auf die Teller. Die Gastgeberin trage diese mit viel Charme auf.

«Und was sie serviert, das sitzt und schmeckt.» Statt vorgeplanter Menus, stelle man sich das Essen im Restaurant aus einem guten Dutzend Vorschlägen selbst zusammen: «Wir waren durchs Band begeistert», so die Kritiker. Etwa von den badischen Spargeln mit gebackenen Parmesanknusperflocken und Trüffelemulsion. Oder vom Erdbeer-Dessert mit getrockneten Waldpilzen: «Zusammen mit Quinoa, Fichtennadelperlen, Joghurtbruch und dunkler Schokolade eine aromatisch umwerfende Komposition.»

Gast steht im Vordergrund, nicht die Punkte

«Die Freude war gross, als wir die 16 Punkte gesehen haben», sagt Manuel Steigmeier zur AZ. «Es war unser Ziel, möglichst an die Spitze zu kommen im Aargau.» Die Steigerung in den letzten Jahren sei auch das Resultat von mehr Sicherheit. «Nach den letzten drei Jahren sind wir mittlerweile sehr gut eingespielt, die Zusammenarbeit im Team funktioniert», freut sich der Koch.

Gerade in diesem für alle Gastronomen sehr schwierigen Jahr sei es besonders schön, eine solche Nachricht zu erhalten, sagt der erst 25-jährige Wirt. Das Ziel sein nun, die 16 Punkte in Zukunft zu verteidigen. Das oberste Gebot sei aber nach wie vor die Betreuung der Gäste: «Wir wollen ihnen ein Erlebnis bieten. Der Gast steht bei uns immer im Vordergrund, nicht die Punkte.» Man habe stets versucht, das Maximum aus den Produkten herauszuholen: «Wir haben sicher in jedem Bereich versucht, ein paar Prozent mehr zu geben. Trotzdem habe ich nicht damit gerechnet, dass es zum dritten Jahr in Folge nochmals eine Steigerung gibt», freut sich der Gastronom. Er brauche wohl noch einen Moment Zeit, um den Erfolg zu realisieren: «Dann werden wir sicher mit unserem Team darauf anstossen», so Steigmeier.

Bären in Kölliken steigt neu mit 13 Punkten ein

Ebenfalls freuen dürfen sich der ehemalige FCA-Präsident Alfred Schmid und sein Sohn Fabian. Sie sind die Inhaber des denkmalgeschützten, neu renovierten Gasthauses Bären in Kölliken. Als einziger Gastrobetrieb im Aargau steigt das Restaurant neu bei «Gault-Millau» ein – mit 13 Punkten.