Mit 13 Videokameras: Neuenhof sagt den Schulhaus-Vandalen den Kampf an

Vandalenakte sorgen in Neuenhof seit Jahren für Unverständnis, Ärger und hohe Kosten. Der Gemeinderat hat sich deshalb zu einer aussergewöhnlichen Massnahme entschieden. Im Kampf gegen die Vandalen lässt er 13 Videokameras installieren. Allein fünf Kameras werden Eingänge des Schulhauses Schib­ler ins Visier nehmen. Weitere werden an der Aula, der alten Turnhalle und anderen Gebäuden im Schulareal angebracht.

Widerstand aus der Bevölkerung des 8900-Einwohner-Ortes gibt es keinen. Das Reglement zur Videoüberwachung lag im Sommer einen Monat lang öffentlich auf. Kurz danach, Mitte August, hat der Gemeinderat auf dieser Grundlage die Baubewilligungen für die Installation der Videokameras erteilt. Die Massnahmen sollen in den Herbstferien umgesetzt werden. «Die Kosten belaufen sich auf rund 55000 Franken», führt Gemeindeammann Martin Uebelhart aus.

Vandalen schlugen zuletzt im Juli zu

Erst im Juli, während der Auflage, hatten Unbekannte Steine gegen die Glasfront des Schulhauses an der Zürcherstrasse geworfen und drei Scheiben beschädigt. Ein Augenzeuge beobachtete, wie einige Jugendliche davonrannten. Auch andere Liegenschaften im Schulareal wurden in den letzten Jahren durch verschiedene Vandalenakte in Mitleidenschaft gezogen. «Die jährlichen Kosten belaufen sich auf einen Betrag im oberen fünfstelligen Bereich», sagt Martin Uebelhart.