Seit 15 Jahren ist Richard Denby treuer Stammgast bei Wirtin Özlem Yildiz – zuerst in ihrer damaligen Beiz in Fislisbach, und seit Oktober 2015 im «Bahnhöfli Grill» in Mellingen. «Ich bin heikel, wenn es ums Essen geht», sagt der 54-Jährige bei einem Kaffee am Stammtisch. Aber bei Özlem Yildiz kommt der Fleischliebhaber voll auf seine Kosten: «Es ist nicht nur gut, sondern hat auch eine grosse Auswahl», erzählt Denby und zeigt auf die schwarze Tafel hinter sich, wo vom Luma über das Black Angus Beef bis zum Pata Negra Kotelett und Kobe-Rindfleisch die Hausspezialitäten aufgelistet sind.

Sein Lieblingsstück: das Bisonfilet. Und damit wollen er und die Wirtin auch in der SRF-Dokusoap «Mini Beiz, dini Beiz» überzeugen, in der fünf Stammgäste während einer Woche ihr Lieblingsrestaurant vorstellen. Jeden Tag gastiert das Schweizer Radio und Fernsehen in einem anderen Lokal. Nach jeder Sendung bewerten die Teilnehmer das Restaurant. Am Ende der Woche gewinnt jene Beiz mit den meisten Punkten.