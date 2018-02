Am Ende der Revision werden es sogar noch 4,5 Prozent mehr sein – dank modernerer Schaufeln an den Turbinen. «Das klingt nach wenig, entspricht aber einer Mehrproduktion im Umfang eines Kleinkraftwerks», sagt Christoph Busenhart, Betriebsleiter der EWZ-Kraftwerke an der Limmat, zu denen auch das in Wettingen gehört.

Die gesamte Revision des Wasserkraftwerks dauert drei Jahre, wobei jeweils eine Etappe pro Winterhalbjahr durchgeführt wird. Während je eine Turbine gewartet wird, laufen die anderen beiden weiter. Im Jahr 2020 werden die Arbeiten abgeschlossen sein. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 16 Millionen Franken.

«Abgesehen davon, dass verschiedene Anlageteile nach mehr als 110 000 Stunden im Einsatz das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben und ohnehin ersetzt werden müssen, lohnt sich die Investition für uns», sagt Busenhart, «denn das Wettinger Kraftwerk hat erst 2003 eine neue Konzession für weitere 80 Jahre erhalten».

100 Tonnen Abfall pro Jahr

Erstmals seit 1933, als das Kraftwerk seinen Betrieb aufgenommen hat, wird bei der aktuellen Revision auch der Einlaufrechen ersetzt. Er sorgt dafür, dass kein Abfall in die Turbinen gerät. Weil er sich komplett unter Wasser befindet, mussten vor dem Rechen Betonelemente in die Limmat gesetzt werden, damit der Bereich trocken gelegt und der Rechen ersetzt werden konnten.