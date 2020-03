Militäreinsatz im KSB: ab sofort entlasten 40 Soldaten das Kantonsspital-Personal

Die wenigsten der Soldaten kommen aus dem Pflegebereich – diese braucht es jetzt in ihren Berufen. «Doch sie bringen natürlich eine breite Ausbildung aus dem Militär mit und wurden zudem in den letzten Tagen gezielt auf die Aufgaben im KSB vorbereitet», sagt Sjölund. Zu diesen gehören in erster Linie Aufgaben im Pflegebereich. «Es geht letztlich darum, die Grundpflege zu unterstützen und so die Kapazität im KSB zu erweitern, wodurch die Ressourcen der Spezialisten in die Intensivpflege verschoben werden können.»

Natürlich sei auch der Schutz der Militärangehörigen selbst wichtig. «Wir halten uns an die gleichen Regeln, wie sie auch für das Spitalpersonal gelten», so Sjölund. Das Mittagessen werde in Schichten eingenommen. Übernachtet wird in der Militärkaserne in Aarau. Auch dort werde strickt auf die Einhaltung der Zwei-Meter-Regel geachtet. «Und für den Truppentransport haben wir extra den Car des Militärspiels organisiert, damit auch beim Transport die nötigen Abstände eingehalten werden können.»