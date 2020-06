Mikrowellen-Food der anderen Art: Dieser 28-jährige Aargauer liefert die gesunde Zmittag-Alternative

Frühmorgens hackt und schnibbelt Simon Rüegger saisonales Gemüse in seiner Produktionsküche in Brugg. Der gelernte Koch und KV-Absolvent hat letztes Jahr seinen Bürojob an den Nagel gehängt, um seinen Traum zu verwirklichen: eine gesunde Zmittag-Alternative unter die Leute bringen.

Frisch, nährstoffreich, nachhaltig. Am Dienstag gibts Blumenkohl-Wings, am Mittwoch rassiges Kichererbenscurry. Das Essen liefert er gekühlt, bereit zum Aufwärmen. Auf dem Deckel der biologisch abbaubaren, mikrowellenfesten Box listet Rüegger alle Zutaten auf, die er verwendet. Der 28-jährige Badener ist eine Ein-Mann-Show. "The Prepper", sein Unternehmen, betreibt er alleine.

Der Name ist vom englischen Begriff Meal-Prepping – Vorkochen – abgeleitet. Wenn die Meal-Böxli versiegelt bereit stehen, beginnt er auszuliefern. In den Regionen Brugg und Baden. Meist an Büros oder Angestellte in Geschäften. Seine Kunden schätzen die Flexibilität, die die aufwärmbaren Speisen mit sich bringen. Wie Fertiggerichte, aber kreativ, gesund – und fast ohne Plastik.