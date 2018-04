Vorbei an der Zweifel-Chips-Fabrik über ein Kiessträsschen bis ganz ans Ende der Kesselstrasse im Industriequartier in Spreitenbach muss man fahren, wenn man den aktuell weltweit grössten 3-D-Drucker für visuelle Kommunikation sehen will.

Die Spreitenbacher Firma Dekom 3D Plus besitzt das erste Modell im deutschsprachigen Raum – und hier bis vor kurzem das einzige. Weltweit gibt es gerade mal 50 Stück. 1,8 Meter hoch, 1,5 Meter breit und 1,2 Meter tief ist das Druckvolumen des «Massivit 1800». Seit Anfang Jahr nimmt die Firma 3-D-Druckaufträge an.

Firmeninhaber Claude Lombard hat erst Ende 2016 die ursprüngliche Werbetechnikfirma Dekom & Partner gekauft und will diese nun weiterentwickeln. «Ich wollte in eine völlig neue Technologie investieren», sagt Lombard, der schon mit seiner Vorgängerfirma technologisches Neuland suchte und dazumal als Pionier Deko-Artikel mit dem Laserschneider produzierte.

Überhaupt hat Lombard ein Faible für neuste Technologien, so gehört er auch zu jenen wenigen Autofahrern, die mit dem neusten Tesla Modell X unterwegs sind. «470 Kilometer schafft das Elektro-Auto ohne nachzuladen, und man hat praktisch keine Servicekosten», schwärmt er.

Sprung in Gewinnzone schaffen

Mit seiner neusten Errungenschaft, dem 3-D-Drucker, setzt Lombard vor allem auf Grösse und Geschwindigkeit. «Die bisherigen 3-D-Drucker sind extrem langsam und grössere Gegenstände müssen in Einzelteilen gedruckt und zusammengebaut werden.» Bereits in einem Jahr will Lombard den Sprung in die Gewinnzone schaffen. «Der Drucker ist dabei nur ein Werkzeug unter vielen», erklärt Lombard.

Denn in den Werkräumen werden nicht nur Objekte gedruckt, sondern hier wird vor allem alles Mögliche digital bedruckt. «Letztlich braucht es aber auch viel Handwerk für den Finish der 3-D-Objekte», sagt der 53-Jährige.

Die Firma hat bereits ein Modell eines Radrennfahrers gedruckt, an dem sein Auftraggeber nun im Windkanal Radsportkleidung testet, zudem liess die Künstlerin Ona Sadkowsky aus einer ihrer Skizzen eine zwei Meter hohe Figur drucken, die an der Ausstellung «Grafik 17» ausgestellt wurde.