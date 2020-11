Mellingen investiert Millionen in Schule, Umfahrung und Hallenbad – Steuerfuss bleibt bei 110 Prozent

71 Stimmberechtige kamen an die Gemeindeversammlung in Mellingen – eine Zahl die später noch zu reden gab. Erstaunlich wenig zu diskutieren gaben die grossen Beträge, welche die Gemeinde in den nächsten Jahren investieren will – und muss. Nächstes Jahr wendet die Gemeinde alleine für die zweite Tranche der Schulhäuser kleine Kreuzzelg satte 9,72 Millionen auf. Hinzu kommen Investitionen für das Hallenbad, die zweite Tranche der Umfahrung mit 1,5 Millionen sowie die Erschliessung der Grossmatt mit fast einer Million Franken.

Gemeindeammann Bruno Gretener sagte: