Mellingen Die Reussbrücke leidet unter dem Verkehr – jetzt soll ihr Zustand nach 35 Jahren erstmals wieder geprüft werden Die vielbefahrene Reussbrücke in Mellingen hat in den letzten Jahrzehnten stark unter der grossen Verkehrsbelastung gelitten. Während drei Tagen im Juni 2023 soll der Zustand der alten Brücke nun umfangreich untersucht werden.

Die Reussbrücke in Mellingen wurde 1987 zuletzt Instandgesetzt. Bild: Zvg/ Department Bau, Verkehr Und Umwelt

Seit fast 100 Jahren kann man auf der Reussbrücke in Mellingen sicher und bequem die Reuss überqueren. Damit dies auch weiterhin möglich ist, werden am Montag dem 5. Juni, Dienstag dem 6. Juni und Dienstag, dem 27. Juni, Untersuchungen an der Brücke durchgeführt. Während diesen drei Tagen werden das Trottoir sowie eine Spur jeweils von 07.15 Uhr bis 17.00 Uhr gesperrt sein. Das teilt der Kanton Aargau am Dienstag mit.

Letztmals instandgesetzt wurde die Reussbrücke vor über 35 Jahren. Aufgrund der höheren Verkehrsbelastung über die letzten Jahre war eine umfangreiche Zustandsprüfung der Brücke nicht möglich. Jedenfalls nicht, ohne den Verkehr einzuschränken. So wurden Untersuchungen an der Brücke auf die Zeit nach der Eröffnung der Umfahrung Mellingen verschoben, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Brücke soll noch mehrere Jahrzehnte benutzt werden

Mit der Eröffnung der Umfahrung Mellingen im Oktober 2022 hat der Verkehr auf der alten Reussbrücke abgenommen, weshalb das Departement Bau, Verkehr und Umwelt seine geplante Zustandsprüfung nun im Juni, während den besagten drei Tagen, durchführen kann.

In der Medienmitteilung führt der Kanton zudem aus, dass die Brücke mithilfe eines Brückenuntersichtgeräts untersucht werde. Dieses könne den Zustand umfassend beurteilen. Daraus würden dann die entsprechenden Instandsetzungsmassnahmen abgeleitet. Ziel des Kantons ist es, die Reussbrücke für weitere Jahrzehnte befahrbar zu machen, damit die Reuss in Mellingen weiterhin sicher und bequem überquert werden kann.

