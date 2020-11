«Mellingen als Lebensraum noch besser machen»: Umfahrung bringt Chance fürs historische Zentrum

Seit Jahrzehnten wird über eine Umfahrung für Mellingen debattiert und zeitweilig auch veritabel gestritten. Bereits in den 1970er-Jahren entstanden die ersten Projekte, um die Jahrtausendwende gab es ein neues Vorhaben. Im Januar 2008 erfolgte die Aufnahme in den kantonalen Richtplan, im November 2010 schien der grosse Durchbruch gelungen zu sein: Der Grosse Rat stimmte dem Millionenkredit zu, im Mai 2011 sagte auch das Aargauer Stimmvolk Ja. Trotzdem dauerte es noch bis in diesen Sommer, ehe Regierungsrat Stephan Attiger und Mellingens Gemeindeammann Bruno Gretener (beide FDP) den Spatenstich vollziehen konnte.

Dies soll sich mit der Eröffnung der neuen Umfahrung ändern. Ziel ist es, den Durchgangsverkehr von Tor zu Tor auf 1500 Fahrzeuge pro Tag zu reduzieren. Dadurch soll, darf und muss sich die Altstadt und das gesamte Zentrum der 6000-Seelen-Gemeinde neu orientieren und präsentieren. Gemeinderat, Behörden und Bevölkerung haben jetzt die einmalige Chance, das Zentrum der Kleinstadt neu zu gestalten. Im Workshop galt es, den Puls der Einwohner zu spüren. Er fand – wegen Corona – im zweiten Anlauf und unter erschwerten Bedingungen statt: Die zahlreichen Teilnehmer wurden in zwei Gruppen am Morgen und am Nachmittag aufgeteilt. Die Tische in der geräumigen Turnhalle Kleine Kreuzzelg standen weit auseinander. Es herrschte eine strikte Maskenpflicht.

«Mir wird Angst und Bange um den Steuerfuss»

Einige fragten sich, warum denn dieser Workshop jetzt stattfinden müsste? Auch wenn es nicht eilt, so ist trotzdem nun der richtige Zeitpunkt gekommen. Denn sobald die Umfahrung eröffnet ist, soll es in Mellingen selber mit den Bauarbeiten weitergehen. Damit der neugewonnene Freiraum im Sinne der Bevölkerung genutzt werden kann, wurde ein Mitwirkungsprozess gestartet, um zu erfahren, was sich die Einwohner vorstellen und wünschen.

So wurden in einem ersten Schritt alle möglichen Ideen, Vorschläge, Wünsche und vielleicht auch Utopien von jeder Gruppe auf einer Pinnwand festgehalten. «Mir wird angst und bange um den Steuerfuss», meinte Bruno Gretener scherzhaft, als er sich all die Ideen anschaute.