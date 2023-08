Meine Badenfahrt Free Fall Tower top, Höllenblitz Flop: So erlebte ich die beiden Bahnen im Lunapark Die Autorin mag den Nervenkitzel von Achterbahnen und wollte deshalb den gross angepriesenen «Höllenblitz» ausprobieren. Das führte dazu, dass sie am Ende auf dem 80 Meter hohen «Free Fall»-Turm eine ungewohnte Aussicht über Baden genoss – mit schweissnassen Händen. Claudia Laube Drucken Teilen

Die Autorin kurz nach dem Fall aus 80 Metern Höhe. Screenshot: Nicole Caola

Obwohl ich es überhaupt nicht so geplant habe, muss ich leider gestehen, dass ich die Badenfahrt bisher zumeist gefühlt im Lunapark auf dem Parkplatz Verenaäcker verbracht habe. Wohl hat dies damit zu tun, dass ich Mutter einer Teenager-Tochter bin, aber auch die meisten meiner Freunde inzwischen Eltern sind. Und wo wollen die Kleinen und nicht mehr so Kleinen unbedingt hin? Natürlich zu Karussell, Riesenrad und Putschiautos! Und nicht zu vergessen zu Zuckerwatte und schokoladenüberzogenen Früchten!

Oder eben zum «Höllenblitz», der grössten transportablen Indoor-Achterbahn der Welt. An der Badenfahrt gastiert sie zum ersten Mal in der Schweiz. Als die Idee aufkam, den im Vorfeld gross angekündigten «Höllenblitz» mit einer am Körper befestigten «GoPro»-Kamera filmisch zu begleiten, musste ich natürlich nicht zweimal überlegen. Ich liebe Achterbahnen und den dazugehörigen Nervenkitzel!

Unsere Autorin hat den «Höllenblitz» ausprobiert und die Fahrt mit der GoPro gefilmt. Video: Nicole Caola

Das hat sich auch im fortgeschritteneren Alter von 41 Jahren nicht geändert. Deshalb: Es könnte sein, dass Sie den Höllenblitz nach der Fahrt als extremer einstufen, als ich es tue. Wohl tauge ich hier nicht zum Massstab. Es war lustig ja, aber es hat mich nicht vom Hocker gehauen. Für meine Tochter hingegen passt er perfekt: Sie mag es etwas «gemütlicher», sie mag das Riesenrad, aber auch den schwindligen «Twister», den man nur schon wegen des vergleichsweise günstigen Preises weiterempfehlen kann – eine Fahrt kostet 5 Franken.

Der Höllenblitz ist die weltweit grösste transportable Indoor-Achterbahn der Welt. Bild: Nicole Caola

Derweil kosten Höllenblitz und Free Fall Tower 12 Franken. Weil mich Ersterer nicht so überzeugt zurückliess, entschied ich mich spontan, doch noch auf den Free Fall Tower zu gehen. Ich leide ab einer gewissen Höhe unter zittrigen Beinen, stelle mich der Höhenangst aber zum Beispiel immer mal wieder in Waldseilgärten. Warum also nicht mit der GoPro auf den 80 Meter hohen Koloss, der von Weitherum ins Auge sticht? Damit auch andere etwas davon haben, denn die Aussicht ist fantastisch!

Dennoch habe ich mich während der ganzen Fahrt nach oben im Sitz nach hinten gepresst, meine schweissnassen Hände rutschten immer mal wieder von den Chromstahlgriffen. Und ich war so froh, dass mich der nette Angestellte, der schaute, ob auch wirklich alle gut festgezurrt waren, darum gebeten hatte, einen Sitz hinüber zu rutschen. So hatte ich dann doch noch einen Sitznachbarn, weil ich zuerst einen Platz gewählt hatte, wo links und rechts niemand sass.

Während wir oben mehrere Minuten um die eigene Achse drehten, war es dieser junge Mann auf der linken Seite, dessen Anwesenheit nicht nur mich beruhigte, sondern auch seinen Freund. Dieser hinterfragte wie ich laut die Entscheidung, ob das nun wirklich so eine gute Idee war? Geschickt versuchte er unsere Konzentration auf die wunderbare Aussicht zu lenken, die man von hier oben hatte – und äusserte den weisen Satz: «Einfach nicht nach unten schauen!»

Weit unter uns vernahmen wir dann irgendwann die dunkle Tonband-Stimme mit dem Countdown und machten uns bereit für den Fall, den ich mir so sehnlichst herbeiwünschte. Er war dann aber doch viel zu schnell vorbei!