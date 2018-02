Es braucht nur einen Schritt durch die Türe des Hauses an der Kronengasse 13 und der Besucher taucht in eine andere Welt ein. «Stiller Garten» nennt Katja Stoll ihre Massagepraxis, die sie hier seit zehn Jahren führt. Tatsächlich dringt kaum ein Laut durch die dicken, mehrhundertjährigen Mauern.

Das Licht ist sanft gedimmt. Kerzen flackern auf den Tischen. An den Wänden hängen Kunstfotografien von menschlichen Füssen und Bäumen. Das Bild von einer Frau, die hoch oben von einer Klippe ins Wasser springt, sticht ins Auge. Dieser Akt der Befreiung hat eine grosse symbolische Bedeutung für die Praxisinhaberin. Denn Stoll hat sich ihren Platz im Leben mit viel Mut und eiserner Disziplin erkämpft.

Um 5 Uhr steht sie im Stall

Neben ihrer therapeutischen Arbeit führt Katja Stoll mit ihrer langjährigen Lebensgefährtin Sabine einen Stall in Müslen (AG) und betreut dort fünf Pferde und gegen 20 wilde Katzen, die dank ihrer Unterstützung und in enger Zusammenarbeit mit dem Aargauer Tierschutz kastriert und aufgepäppelt wurden. «Ich stehe jeden Morgen um 4.30 Uhr auf, um die Tiere zu versorgen. Danach bereite ich mich in der Praxis für den Tag vor und empfange die ersten Klienten», sagt die aparte 46-Jährige mit den ausdrucksstarken blauen Augen.