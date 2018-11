Ennetbaden feiert nächstes Jahr das 200-jährige Jubiläum seiner Selbstständigkeit. Der offizielle Auftakt zum Jubiläumsjahr wird der Neujahrsapéro der Gemeinde im Hotel Bad Schwanen sein. Am Montagabend gab es aber schon eine Art Vorpremiere zum Fest: Im vollbesetzten Ennetbadener Turnhallen-Foyer kamen gut 120 Gäste zur Vernissage der druckfrischen Badener Neujahrsblätter 2019. Sie widmen sich grösstenteils der 1819 per Regierungsratsdekret von der Stadt Baden geschiedenen Gemeinde.

Begrüsst wurden die Gäste vom Schriftsteller Simon Libsig, der in Ennetbaden aufwuchs und nun eine Hommage an seine Heimat verfasst hat. In seiner «Ode an Ennetbaden» heisst es unter anderem:

«Liebes Ennetbaden / ich möchte anerkennend sagen / es gibt für mich keinen Ort auf der Welt / der bezaubernder ist – wenn man mal die Staumauer beim Parkhaus vergisst.»