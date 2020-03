Megastaus an Grenze bringen Riesenprobleme für Aargauer Spitäler – das fordern sie jetzt zur Entschärfung

Die Schliessung der Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz zur Eindämmung des Corona-Virus hat massive Folgen für Grenzpendler: Die Fahrt von Waldshut nach Baden dauert teilweise bis zu drei Stunden, die Rückfahrt am Abend erneut. Eine unangenehme Situation für alle – ganz besonders aber für das Pflegepersonal in Schweizer Spitälern und Kliniken.

Das Kantonsspital Baden hat sich an den Verband der Spitäler, Kliniken und Pflegeinstitutionen im Kanton Aargau (Vaka) und an das Departement Gesundheit und Soziales (DGS) des Kantons gewandt. "Die momentane Situation ist nicht zumutbar. Es braucht Lösungen, beispielsweise die teilweise Öffnung einer Grenze für Gesundheitspersonal", sagt Gisler. Eine weitere Möglichkeit wäre, die Grenzgänger in Hotels der Region oder in privaten Unterkünften unterzubringen. "Das hat aber zwei Nachteile: Erstens die Kostenfrage. Und zweitens die Psychohygiene: Von seinen Nächsten getrennt zu sein, wünscht sich in der momentanen Situation niemand."

René Stupf, Leiter Marketing und Kommunikation der RehaClinic mit Hauptsitz in Bad Zurzach: "Der Stau ist ein absoluter Stimmungskiller. Ein grosser Teil unseres Personals verbringt seit der Schliessung der Grenze täglich drei bis fünf Stunden im Auto. Hinzu kommt die enorme psychische und physische Belastung, die jetzt schon vorhanden ist und noch zunehmen wird, wenn die Welle von Corona-Fällen auf bei uns eintreffen wird."