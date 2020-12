«Massive Veränderung der Landschaft»: Naturschützer machen mobil gegen geplante Deponie Steindler

Wohin mit all dem Aushub? Für Baden Regio stellt sich genau diese Frage. Die Deponien und Kiesgruben der Region reichen nicht mehr, um den Aushub mittel- bis langfristig zu schlucke. Der Badener Planungsverband befürchtet, dass sich der Engpass verschärft. Denn der Bauboom sorgt dafür, dass solches Material weiterhin in hohen Mengen anfällt. Deshalb will Baden Regio im Gebiet Steindler in Würenlos eine Aushub-Deponie errichten, welche die Dereba AG betreiben soll.

Im kantonalen Richtplan muss der Status der Deponie dafür auf Festsetzung geändert werden. Die Vernehmlassung läuft noch bis zum 18. Dezember. Danach müssen der Regierungsrat und der Grosse Rat über den Antrag befinden. Die Gemeinde Würenlos hat zugestimmt.

Die Deponie Steindler ist nordöstlich des Würenloser Dorfkerns geplant. Das Deponiegebiet grenzt im Norden und Osten an die Zürcher Nachbargemeinde Otelfingen. Auf einer Fläche von 16,9 Hektaren sollen während zirka neun Jahren rund 1,63 Millionen Kubikmeter an unverschmutztem Aushubmaterial abgelagert werden, heisst es im Bericht des kantonalen Departements Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) zur Vernehmlassung. Die Flächen werden heute für die Landwirtschaft genutzt.

Die Oberfläche in der Deponie wird durch den Aushub um durchschnittlich 9,5 Meter angehoben. Im Bericht heisste es: