Masken und Polizisten – aber keine Hygienebeauftragten: So lief der Black Friday im Shoppi Tivoli

«Oh nein, jetzt habe ich meine Maske vergessen», beichtet eine junge Frau ihren fünf Freundinnen. Sie stehen mitten im Shoppi Tivoli in Spreitenbach. Der wohl nicht ganz ernst gemeinte Vorschlag, die Masken in den einzelnen Läden abwechselnd zu tragen wird schnell verworfen. Eine neue Maske muss her, sonst wird das nichts mit der Schnäppchenjagd. Schliesslich ist Black Friday – der Tag, an dem die Einzelhändler getreu nach amerikanischem Vorbild mit mehr oder weniger grossen Vergünstigungen locken.

In früheren Jahren sorgte diese Rabattschlacht mitunter für einen regelrechten Konsumenten-Ansturm, den es in Corona-Zeiten allerdings zu vermeiden gilt. Auch diesen Freitag sollen Abstands- und Hygienemassnahmen auf keinen Fall vergessen gehen. Gerade im Shoppi Tivoli, wo grosse Menschenmassen zum 50-Jahre-Jubiläum unlängst für Kritik sorgten. Man habe allerdings Lehren daraus gezogen, das Schutzkonzept überprüft und angepasst, wie die Geschäftsleitung des Shoppi Tivoli diese Woche mitteilte.

Sicherheitspersonal, das die junge Frau allenfalls auf das Fehlen ihrer Maske aufmerksam machen könnte, ist weder an den Eingängen noch im Shoppingcenter zu sehen. Immerhin scheint die Frau die Ausnahme zu sein. Fast alle Besucherinnen und Besucher tragen Schutzmaske – wenn auch nicht zwingend als sogenannter Mund-Nasen-Schutz. Das Tragen der Maske unterhalb der Nase scheint weit verbreitet, erstaunlicherweise selbst bei Laden-Angestellten.

Parkhaus in zwei Stunden beinahe voll

Bereits eine Viertelstunde vor Ladenöffnung haben sich etliche Schnäppchenjäger in der Mall eingefunden. Knapp zwei Stunden später wird das Parkhaus nahezu besetzt sein. Von Menschenmassen zu sprechen wäre allerdings übertrieben. Die Besuchszahlen entsprechen augenscheinlich eher denen eines gut besuchten Samstagnachmittags. Warteschlangen bilden sich kaum, weswegen die vereinzelt am Boden angebrachten Markierungen der Wartezonen zumeist unbeachtet bleiben.