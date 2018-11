Januar 2009: McDonald’s Dättwil

Ein 17-Jähriger ruft mit verstellter Stimme beim McDonald’s in Baden-Dättwil an und spricht eine Bombendrohung aus. Das Gebäude wird evakuiert (im Bild), rund 20 Polizisten sind im Einsatz. Der Jugendliche gibt später bei der Befragung durch die Polizei an, es sei ein Scherz gewesen. Sein Motiv: Langeweile.

Januar 2009: Manor Baden

Nur einen Tag nach dem Fall in Dättwil ist der Manor in Baden Ziel einer Bombendrohung per Telefon. Der Fall hat Ähnlichkeit zur Drohung von 2018: Die Polizei räumt und durchsucht das Warenhaus mit Spürhunden, findet aber nichts Verdächtiges. Die Kosten für den fünfstündigen Einsatz belaufen sich auf rund 20'000 Franken, die Umsatzeinbussen bei Manor auf rund 80'000 Franken.

Mai 2015: Stadthaus Baden

Die Gemeindeverwaltungen von Baden, Wettingen, Neuenhof und Spreitenbach erhalten gleichzeitig per Mail die Mitteilung, im jeweiligen Gemeindehaus sei eine Bombe platziert worden. Die Häuser werden evakuiert, gefunden wird nichts. Die Polizei vermutet hinter den Drohungen einen «Behördenhasser» .