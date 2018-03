Der als «Bergfloh» bekannt gewordene St. Galler feierte in den 1980er-Jahren zahlreiche Erfolge und gilt bis heute als einer der besten Schweizer Radrennfahrer aller Zeiten. Doch auch nach seiner Radkarriere blieb das Ostschweizer Original in den Schlagzeilen. Breu ging privat in Konkurs. Daraufhin versuchte er sich als Komiker, ehe er einen Schlaganfall erlitt. Mit 50 gab er ein viel beachtetes, aber erfolgloses Comeback auf dem Rad.

Nun freut sich der mittlerweile 60-Jährige auf die neue Aufgabe: «Es war schon immer mein Traum, beim Zirkus dabei zu sein.» Selber in der Manege auftreten könne er zwar nicht, sagt Breu und lacht. «Doch ein kleines Restaurant führen – das geht ganz gut.» Nach einer Vorstellung im letzten Jahr sei er auf die Circus-Royal-Direktoren zugegangen und habe angeboten, das Bistro zu übernehmen. «Ich wollte dem damals etwas kargen Restaurantwagen neues Leben einhauchen.»

Gemeinsam mit seiner Frau Heidi bietet Breu kleine Snacks, Süssigkeiten und Getränke in «heimeliger Atmosphäre» an. Mindestens diese Saison lang wird Breu das Bistro führen und mit all den anderen Artisten unterwegs sein. Es ist ein «Full-Time-Job», bei dem er sich pudelwohl fühlt: «Das kurzweilige Zirkusleben gefällt mir sehr. Das war schon als Radfahrer so, ich wollte immer möglichst schnell wieder an einen anderen Ort verreisen.»