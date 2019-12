«Manche Dinge könnten schnell und unkompliziert umgesetzt werden»: Ein liebevoller Seitenhieb an den Stadtrat

Immer wieder wurde in den letzten Monaten in der Stadt Baden die Kritik laut, es gehe politisch nicht vorwärts. Zuletzt sagte etwa die abtretende Einwohnerratspräsidentin und amtsälteste Einwohnerrätin Karin Bächli (SP) zur AZ, sie wünsche sich mehr Tatkraft vom Stadtrat. Eine ähnliche Detailkritik übt nun das Team Baden – und zwar in Sachen Digitalisierung.

Die Stadtpartei schreibt in einer Medienmitteilung, das Legislaturziel des Stadtrats sehe vor, dass die Stadtverwaltung ein gemeinsames Verständnis von Digitalisierung entwickle und konkrete Projekte umsetze. In den etwas kurzfristiger angesetzten Jahreszielen für das ausklingende Jahr 2019 versprach der Stadtrat zudem drei sogenannte «Quickwins».

Oder auf Deutsch: Drei «schnell umsetzbare, nutzbringende Projekte», die der Bevölkerung auf digitale Art und Weise zugutekommen. Das Versprechen wurde in den Augen des Team Baden nicht eingehalten.

Die Partei lancierte deshalb kurzerhand eine digitale Ausgabe des städtischen Entsorgungskalenders. Er ist auf der Website der Partei (teambaden.ch) zu abonnieren und erinnert die Badenerinnen und Badener daran, wann sie ihren Karton oder das Altpapierbündel vor die Haustür stellen müssen. Aber auch die Termine der Badener Velobörse, für den Häckselservice und für Gratiskompost beim Werkhof sind in dem digitalen Kalender vermerkt.