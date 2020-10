Luzi Stamm unterstützt nun Stefan Jaecklin – dieser rechnet sich gute Chancen aus

Kann Stefan Jaecklin dank der Unterstützung Stamms nun die 496 Stimmen noch aufholen? Dafür müsste er rein rechnerisch fast alle Stimmen Stamms erben. Und dieser sagte, ein Teil seiner Stimmen sei auf Leute zurückzuführen, die nur wegen ihm an die Urne gegangen seien. Nun ergänzt Stamm: «Ich werde vor dem zweiten Wahlgang sicher nicht noch einmal so einen Aufwand betreiben, um Wähler an die Urne zu bringen. Wenn ich aber gefragt werde, wen ich empfehlen könne, so werde ich Stefan Jaecklin nennen. Ich selbst werde ihn wählen.»

Jaecklin zählt nun auf die SVP-Wähler

Jaecklin ist zufrieden mit dem Resultat vom Sonntag, und dank der Unterstützung Stamms «bin ich zuversichtlich für den 29.November. Luzi Stamm hat viel besser abgeschnitten, als viele in der Stadt und auch ich selber erwartet haben», sagt Jaecklin. «Ich gehe davon aus, dass einige SVP-Wähler Stamm auf den Zettel schrieben. Ich hoffe und glaube, dass sie mich im zweiten Wahlgang zusammen mit den übrigen Bürgerlichen und weiteren Wählern unterstützen werden.» Mit der zusätzlichen Unterstützung von Stamms Wählern könne er die Wahl schaffen, so Jaecklin.

Zurück zu Stamm: War die Stadtratskandidatur sein letzter Wahlkampf? «Kein Kommentar», antwortet er und lacht. «Das hängt von der politischen Entwicklung ab. Ich bin 68 und gut in Form.»