Der Freienwiler Gemeinderat ist wieder komplett. Nach dem Doppelrücktritt vom Januar haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am Sonntag die beiden Parteilosen Urs Rey (182 Stimmen) und Lucius Mathys (170 Stimmen) gewählt. Nicht gewählt wurden die beiden ebenfalls parteilosen Kandidatinnen Sylvia Hofer (150 Stimmen) und Johanna Radecke (133 Stimmen).



An der ersten Gemeinderatssitzung in der neuen Zusammensetzung werden am Montagabend die Ressorts neu verteilt. Von 698 Freienwiler Stimmberechtigten haben sich 349 an der Wahl beteiligt. Das entspricht einer Stimmbeteiligung von genau 50 Prozent