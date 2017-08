An einer Pressekonferenz ist das neue Reglement am Donnerstagmorgen vorgestellt worden. Erarbeitet hat es Stadtschreiber Heinz Kubli, der Stadtrat segnete es ab. Der Einwohnerrat wird am 29. August darüber abstimmen. Stimmt er zu, tritt das Reglement ab 1. Januar in Kraft.



Der Vorschlag: Künftig wird es drei mögliche Löhne geben, die von der Amtsdauer abhängen. Der jährliche, altersbedingte Lohnanstieg wird wegfallen. In seiner ersten Amtsperiode, also in den ersten vier Jahren, soll der Stadtammann jährlich 230'000 Franken verdienen. In den Amtsjahren fünf bis acht würde der Jahreslohn 237'500 Franken im Jahr betragen. Die Entschädigung ab der dritten Amtsperiode: 245'000 Franken im Jahr. Dieser Betrag ist das Lohnmaximum – nach der dritten Amtsperiode ist eine «Plafonierung" vorgesehen.

Bisher betrug der Maximallohn 277'005 Franken, der ab dem 60. Lebensjahr ausbezahlt wurde.