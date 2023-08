Das sagt OK-Präsident Oliver Eglin

Oliver Eglin ist erstmals OK-Präsident der Badenfahrt. Eine Woche vor dem Start äussert er sich zum Vorwurf des Gigantismus, sagt, was er vom Festmotto «Neo-» hält, warum überregional so wenig Werbung gemacht wird und was in Baden anders als in Zürich ist.