Litauer mieten Wohnmobil für Einbruchserie im Aargau – einer feiert einen Sieg vor Bundesgericht

Im August 2018 verurteilte das Bezirksgericht Baden einen 37-jährigen Litauer wegen gewerbs- und bandenmässigen Diebstahls, mehrfacher Sachbeschädigung und mehrfachem Hausfriedensbruchs zu 4 Jahren Freiheitsstrafe. Dazu sprach das Gericht einen Landesverweis von 15 Jahren aus. Der mutmassliche Kriminaltourist hatte laut Anklage zusammen mit einem Landsmann während zehn Tagen vor und während der Weihnachtstage eine Serie von fünf Einbruch- und Einschleichdiebstählen in Wohnhäusern in Baden, Möriken und Watt/Regensdorf begangen.

Die beiden Männer mietete sich in Litauen ein Wohnmobil zum Preis von 20 Euro pro Tag und fuhren damit in die Schweiz. Sie erbeuteten vor allem Bargeld und Münzen, aber auch Schmuck, Designer-Handtaschen, Kleider, Uhren, Skis oder Elektrogeräte im Wert von über 100'000 Franken. Dazu kam ein Ladendiebstahl in Meggen (LU).

Böse Überraschung

Mit Flachwerkzeugen und mit Körperkraft brachen die Litauer Türen und Fenster auf und schlugen Scheiben ein, um in Wohnräume zu gelangen. In Möriken stiegen sie durch ein Fenster in die Waschküche ein und brachen eine Türe auf. Eine Rentnerin erlebte nach der Rückkehr von einer Weihnachtsfeier eine böse Überraschung. «Im Büro lag alles auf dem Boden verstreut. Auch das Sparschwein war zertrümmert», erzählte die Rentnerin TeleM1 damals. «Dass das an Weihnachten passieren muss, gibt mir wahnsinnig zu denken.»