Diese Woche wurden Gerüchte publik, wonach General Electric einen Teil seiner Energiesparte veräussern könnte. Entsprechend steigt auch die Beunruhigung unter der Schweizer Belegschaft von GE, dass schon bald eine weitere Hiobsbotschaft folgen könnte. Zur Erinnerung: Erst im Dezember gab GE bekannt, dass an den Aargauer Standorten in Birr, Oberentfelden und Baden total 1400 Stellen gestrichen werden. Allein in Baden sollen 1100 Arbeitsplätze betroffen sein.

Neben den Negativschlagzeilen gibt es jedoch auch Erfreuliches für den Wirtschaftsstandort Baden zu vermelden. Anfang dieser Woche gab der Informatikdienstleister Avectris, der in unmittelbarer Nähe zu ABB und GE domiziliert ist, Einblick in das Geschäftsjahr 2016/2017. «Die Ergebnisse des letzten Jahres liegen deutlich über unseren Erwartungen», sagte Avectris-CEO Thomas Wettstein anlässlich einer Pressekonferenz. «Wir konnten den Umsatz um fünf Millionen auf 67,1 Millionen Franken steigern.» Auch für das laufende Geschäftsjahr wird mit einem Wachstum gerechnet, rund 20 Prozent sollen es gemäss Wettstein sein.

Daneben gab Avectris ein Bekenntnis zur Stadt Baden ab: Im sogenannten «Tresor», dem ehemaligem Buchhaltungssitz der ABB, wurden unmittelbar neben dem Hauptsitz zusätzliche Büroräume bezogen. Mit diesem Schritt soll allen 250 Mitarbeitern ausreichend Platz zur Verfügung gestellt werden. Im letzten Jahr kamen rund 50 neue Arbeitnehmer hinzu.

Alle Zeichen stehen also auf Wachstum bei Avectris. Die Axpo-Tochtergesellschaft war 14 Jahre lang unter dem Namen Axpo Informatik AG tätig. Im Juni 2015 dann der grosse Umbruch: Die damalige Service-Abteilung richtet sich neu aus – und schafft als Avectris den Sprung zu einem eigenständigen IT-Dienstleister.