Letzte Gelegenheit für Schnäppchen: Läden bereiten sich auf Ansturm vor

Mehrere Kunden stehen in der mit Bändern markierten Wartezone vor dem Coop City, «Sale» steht in grossen Buchstaben im Schaufenster des Warenhauses. Auch der Manor wirbt schon von weitem sichtbar mit Preisnachlässen – zusätzlich zum Ausverkaufsrabatt, wie mit zahlreichen Inseraten am Donnerstag bereits angekündigt wurde.

Im Innern der beiden Badener Warenhäuser geht es trotz bevorstehendem schweizweiten Lockdown aber noch ruhig zu und her. «Die Kundenzahl ist ja sowieso beschränkt», sagt eine Kassiererin vormittags im Coop City. Am Mittwoch gab der Bundesrat bekannt, dass alle Läden, die keine notwendigen Güter verkaufen, ab Montag schliessen müssen. Seither rüsten sich die Läden für den erwarteten Ansturm, decken Produkte ab und versuchen mit Extra-Rabatten noch möglichst viel Ware an die Kunden zu bringen.