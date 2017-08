Giulia Senn, die für den Leichtathletikverein Wettingen-Baden (LVWB) an den Start geht, hat im Final des Olympischen Festivals der Europäischen Jugend (EYOF) über 400 Meter den sechsten Platz erreicht. Am EYOF, das Ende Juli in Györ (Ungarn) stattfand, war für Senn insbesondere der Halbfinal von Erfolg gekrönt: Die 15-Jährige aus Bellikon knackte mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 55,99 Sekunden den Aargauer U18- sowie U20-Rekord.

In naher Zukunft strebt Senn weitere Erfolge an Leichtathletikmeetings an, mit denen sie sich für die Europameisterschaften in Berlin qualifizieren möchte. Nebst den sportlichen Ambitionen an nationalen und internationalen Wettkämpfen hat Giulia Senn in Kürze ein weiteres Ziel vor Augen: „Nach den Ferien werde ich an die Kantonsschule Baden gehen“, heisst es in einem Interview auf der Website des LVWB. (az)