Der Leidensdruck muss ungemein hoch gewesen sein.» Für sie ist das Schicksal von Nazia und ihren Kindern nicht nur ein asylrelevantes, sondern hier gehe es auch um Solidarität mit Frauen, die gerade in Ländern wie Pakistan die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft seien.

Am Ausland-Turnier nicht dabei

Was die beiden Frauen besonders beschäftigt, ist der Umstand, «dass wir Kinder im gleichen Alter haben wie Nazia. Unsere Kinder dürfen von einer Zukunft träumen; Pläne schmieden. Nazias Kinder haben diese Möglichkeit nicht.»

Spricht man mit den drei Kindern über ihre Situation, spürt man davon aber wenig. Im Gegenteil: Die drei sprechen mit den gleich leuchtenden Augen über ihre Freunde, Hobbys und Sportaktivitäten, wie dies Schweizer Kinder tun.

Mohammed besucht die 2. Sek in Baden und macht sich bereits Gedanken über seine berufliche Zukunft. «Ich würde gerne etwas Handwerkliches oder Technisches machen. Ich habe auch schon für eine Elektroniker-Lehre geschnuppert.»

Dabei erwähnt er stolz, dass er im Deutsch einen Notenschnitt von 4,3 habe, in Geschichte eine 4 und in Biologie gar eine 5. Der einzige Haken: Selbst wenn Mohammed eine Lehre machen wollte, wäre ihm dies aufgrund seines Status nicht erlaubt. «Eine Möglichkeit könnte ein 10. Schuljahr sein», sagt Lehmann.

Die beiden jüngeren Geschwister besuchen die Primarschule in Ennetbaden und haben sich ebenfalls bestens integriert. Alle drei sind zudem in Sportvereinen aktiv. Mohammed ist Stürmer beim FC Turgi; trainiert dreimal in der Woche. Seine beiden Geschwister spielen Handball in Ehrendingen. «Auch Skifahren hab ich am Schneesporttag schon ausprobiert», sagt Mohammed.

Spricht man die drei Kinder – und auch die Mutter – auf eine mögliche Rückkehr an, scheint es fast so, als würden sie dieses Thema so gut als möglich verdrängen. Nur hin und wieder gebe es Situationen im Alltag, welche die Kinder an ihre spezielle Situation erinnerten. So konnte Mohammed kürzlich nicht mit seiner Mannschaft an einem Turnier in Deutschland teilnehmen, weil er das Land nicht verlassen darf.

«Oder dann war da der Übertritt an die Sek-Schule, der ihm am Anfang nicht ganz leicht gefallen sei, erzählt Lehmann. «Wir versuchten, Mohammed zu erklären, dass er als ältestes Geschwister eine Vorbildfunktion hat.»

Da die Familie unter besonderer Beobachtung stehe, sei es schon so, dass sich Mohammed und seine Geschwister etwas weniger erlauben könnten, als dies bei Schweizer Kindern der Fall ist, glaubt Lehmann.

210 Franken pro Woche

Das Leben der Familie gestaltet sich sehr einfach. Die Wohnung stellt die Gemeinde Ennetbaden zur Verfügung. Pro Woche muss die Familie mit rund 210 Franken Nothilfe auskommen. «Wir unterstützen die Familie mit dem Nötigsten, geben ihnen gebrauchte Kinderkleider oder kaufen Medikamente», sagt Lehmann.

Da Nothilfe auch bedeutet, dass nur medizinische Notfälle behandelt werden, kommt der Verein auch für Zahnarzt- oder Optikerrechnungen auf. Doch es gehe um weit mehr als nur materielle Hilfe.

«Unsere Motivation ist es, Nazia als alleinerziehende Mutter zu unterstützen und ihr das Gefühl zu geben, nicht alleine zu sein.» Man dürfe nicht vergessen, dass für die Mutter immer noch vieles fremd und neu ist. «Wir stehen Nazia auch in Erziehungsfragen mit Rat zur Seite und unterstützen sie, zu Hause die Chefin zu sein», sagt Lehmann mit einem Lachen.

Während des Gesprächs hört die Mutter aufmerksam zu.

Sie versteht vieles, besucht sie doch zweimal in der Woche einen Deutschkurs. Das Sprechen fällt ihr aber noch nicht so leicht; über ihren Sohn lässt sie dem Journalisten ausrichten: «Es ist ein riesiges Glück, dass wir hier in der Schweiz so tolle Menschen gefunden haben, die uns unterstützen», so Nazia.

Die 39-Jährige hat sich im Dorf inzwischen einen Ruf als hervorragende Köchin gemacht, hat sie doch schon an verschiedenen Anlässen pakistanische Köstlichkeiten aufgetischt. Dabei beschränken sich ihre Kochkünste nicht nur auf heimische Gerichte, wie die Kinder verraten.

«Wir mögen Fondue und Raclette sehr gerne». Auch darin unterscheiden sie sich nicht von Schweizer Kindern. Was die Zukunft bringt, weiss niemand – das Leben im Ungewissen geht weiter.