Was in Gemeinden wie Baden, Ennetbaden, Würenlos, Ober- und Untersiggenthal bereits eingeführt wurde, soll nun auch in Wettingen geschehen: die Abschaltung der Strassenbeleuchtung während der Nachtstunden.

«Bleiben die Strassenlaternen in den Nachstunden abgeschaltet, kann die Gemeinde Strom sparen und die Lichtverschmutzung senken», sagt Ruth Jo. Scheier, Fraktionspräsidentin der Grünliberalen Wettingen. Dies würde sich zum einen positiv auf die Gemeindefinanzen auswirken. Zum anderen könnten so Flora und Fauna, insbesondere nachtaktive Tiere, geschützt werden. Aus diesem Grund hat die GLP ein Postulat eingereicht, das den Gemeinderat auffordert, die Strassenbeleuchtung in Wettingen von Sonntag bis Donnerstag von 1 bis 5 Uhr auszuschalten. «Die Erfahrungen, die umliegende Gemeinden mit der Nachtabschaltung gemacht haben, sind positiv. Auch in Bezug auf die Sicherheit», sagt Scheier. Dank der Nachtabschaltung würden in Baden mehrere 10'000 Franken gespart, schreibt die GLP in ihrem Vorstoss.