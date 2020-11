Kurtheater: 383 Personen wehren sich gegen Wettinger Sparvorschlag

Der Wettinger Gemeinderat will die Beiträge an den Betrieb des Kurtheaters Baden im nächsten Jahr um rund die Hälfte reduzieren. Nur noch 50'000 statt wie bisher 95'000 Franken soll an das grösste Theater im Aargau bezahlt werden. Das empörte den Wettinger Ueli Ganz so sehr, dass er auf der Onlineplattform petitio.ch unter dem Namen «Das Badener Kurtheater nicht im Stich lassen!» eine Petition lancierte.

Diese erreichte innert kürzester Zeit das erforderliche Quorum von 200 Unterschriften. Nach Ablauf der Frist von 30 Tagen kann der Petitionär dem Wettinger Gemeinderat nun 383 Unterschriften präsentieren: «Das zeigt, dass nicht nur mir auf dem Herzen liegt, dass dieser Entscheid noch einmal überdacht wird», erklärt Ganz. Es gehe einfach nicht an, während eines laufenden Spiels einfach die Regeln zu ändern. «Das ist im höchsten Grad unfair» bekräftigt er.